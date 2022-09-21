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BTS リリックインサイド　特典付き
商品番号 W90212833773
商品名

BTS リリックインサイド　特典付き
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSLYRICSINSIDE日本語版リリックインサイド　公式より購入初版特典のハンドライティングノート付きです。開封済み２回ほど中をパラパラ見ました。折り目や書き込みはなくきれいだと思います。丁寧な梱包を心がけます。よろしくお願い致します。☆安心してお取引をするために、購入後に取引メッセージをお願いします。⚠⚠中古のお品に関して完璧を求める方は、新品未使用のものを購入してください。事細かく状態を記載できません⚠⚠☆梱包後にサイズの関係でらくらく↔ゆうゆうと変更する場合があります。匿名配送に変わりはないのでご理解ください。
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