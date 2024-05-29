ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック　本体　NINTENDO 3DS

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商品詳細
「ニンテンドー3DSLLブルー×ブラック」Nintendo3DS本体 社外充電器(未使用)セット状態 外装にキズ等無くキレイです。画面 上下に液晶フィルムが貼ってありキレイです。液晶 黄ばみもありません。ボタン、音声 正常全体的にキズ等無く美品だと思いますが中古品ですので状態は写真にてご確認下さい。よろしくお願いします。任天堂定価:￥19440#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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ニュースリリース : 2012年9月25日
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