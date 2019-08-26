BTS 日本公演 ペンミ VOL.5 マジショ DVD（C5430）

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商品詳細
BTSJAPANOFFICIALFANMEETINGVOL.5MAGICSHOP2019DVD。付属品全て揃っております。ランダムトレカはSUGAです。【仕様】・日本語字幕付き・リージョンコード：2（日本のプレイヤーで再生可能）【商品内容】・パッケージ・DVD・フォトブック・フォトスタンド・MAGICSHOPTICKET・POP-UPBOX・トレカ（ユンギ）【状態】新品未使用開封済みの未再生品です。自宅保管中や初期からの多少の小傷などはご了承下さい。長期保管に理解のない方、完璧な新品をお求めの方はご遠慮下さいませ。※即購入OKです。
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