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竹達彩奈／１ｓｔ　アルバム『apple symphony』（スペシャル盤）
商品番号 J52598272763
商品名

竹達彩奈／１ｓｔ　アルバム『apple symphony』（スペシャル盤）
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 8,640 円
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商品詳細

2012年4月に歌手デビューを果たした声優、竹達彩奈のファースト・フル・アルバム『ａｐｐｌｅ　ｓｙｍｐｈｏｎｙ』。筒美京平、いしわたり淳治、沖井礼二ら豪華作家陣が集結。ファースト・シングル「Sinfonia!Sinfonia!!!」、セカンド・シングル「♪の国のアリス」他、未発表曲も収録。【特典】１．新曲「春がキミを綺麗にした」、　　　　「ライスとぅミートゅー」の　　　　　ミュージックビデオ収録。２．音楽活動の軌跡を約60分の映像にまとめ　　た『竹達彩奈２０１２年～２０１３年　　applesymphonyまでの歩み』を収録。３．セルフライナーノーツ入りのスペシャル　　ブックレット封入。４．豪華7inchレコードサイズのデジパック　　　　　　　＆スペシャルパッケージ仕様。【商品説明】　１．新品未開封商品／新品未試聴商品。　２．２０１３年４月１０日発売。　３．スペシャル盤。　　　ＣＤ＋ＤＶＤ＋特別ブックレット。　４．入手困難アイテム／貴重盤。　５．保存状態は良好です。　６．この商品はレターパックプラスにより　　　発送致します。
http://narcologia.ru/goods/capitation153108.html
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http://narcologia.ru/goods/influenza294493.html
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