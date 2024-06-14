竹達彩奈／１ｓｔ　アルバム『apple symphony』（スペシャル盤）

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商品詳細
2012年4月に歌手デビューを果たした声優、竹達彩奈のファースト・フル・アルバム『ａｐｐｌｅ ｓｙｍｐｈｏｎｙ』。筒美京平、いしわたり淳治、沖井礼二ら豪華作家陣が集結。ファースト・シングル「Sinfonia!Sinfonia!!!」、セカンド・シングル「♪の国のアリス」他、未発表曲も収録。【特典】１．新曲「春がキミを綺麗にした」、 「ライスとぅミートゅー」の ミュージックビデオ収録。２．音楽活動の軌跡を約60分の映像にまとめ た『竹達彩奈２０１２年～２０１３年 applesymphonyまでの歩み』を収録。３．セルフライナーノーツ入りのスペシャル ブックレット封入。４．豪華7inchレコードサイズのデジパック ＆スペシャルパッケージ仕様。【商品説明】 １．新品未開封商品／新品未試聴商品。 ２．２０１３年４月１０日発売。 ３．スペシャル盤。 ＣＤ＋ＤＶＤ＋特別ブックレット。 ４．入手困難アイテム／貴重盤。 ５．保存状態は良好です。 ６．この商品はレターパックプラスにより 発送致します。
http://narcologia.ru/goods/capitation153108.html
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