禁尻ラジオ本/アクスタ

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商品詳細
江口拓也 西山宏太朗禁断尻ラジオ本CD・アクスタ未開封です。新品・未使用ですが長期間の素人保管ですので、神経質な方・気になる方はご購入をお控えください。定期的に確認が出来ないため、購入前に購入希望のコメントを頂けると助かります。お値下け不可。別売り不可。アクスタと本はプチプチ袋と水濡れ防止して発送予定です。
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