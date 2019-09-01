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自宅のみでの使用。目立った汚れやキズはありませんが、数回使用した中古品ですのでご了承ください。出品に伴う動作確認として「rekordboxVer6」無料の「Free」を使用。通電、簡単な動作確認は行いました。特に問題なく操作できております。ヘットフォンでの試聴も確認済みです。注意事項「rekordboxVer5」をインストールしたPCの故障に伴い使用中止。現行の料金体制での「rekordboxVer6」はWindows11のPCにインストール。無料の「Free」はアカウント登録だけでご使用できました。「アクティベート」画面は表示されませんでした。念のため「rekordboxVer6」をアンインストール、アカウントの削除も行っております。「rekordboxVer5」のディアクティベートもできたかは不明です。※「rekordboxVer5」は2台登録可能。1台のみ登録しました。・付属品USBケーブル、説明書(使用感、折れ有り),レコードボックスパーフェクトガイド、「rekordboxVer5」用ライセンスキー・発送郵便局持ち込みで行います。コンビニなどでの発送は都合により行っておりません。土、日、祝は発送不可となります。・梱包DDJ-400の段ボールの上からプチプチを巻き、プチプチの上に伝票を貼り発送します。※アルコール消毒は行っておりません。あくまで中古品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。他に気になる点がございましたらお気軽に質問下さい。・価格交渉はご遠慮下さい。PioneerDDJ-400PioneerDJ#PioneerDJ#PioneerDDJ_400種類...DJコントローラー