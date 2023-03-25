Miyoo mini レトログレー 数回利用品

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商品詳細
中華ゲーム機MiyoominiV2です。利用1時間未満です。MiyoominiPlusではなく入手困難な小型モデルの方になります。本体・純正ケース・説明書・充電ケーブルがつきます。尚、SDカードはつきませんのでご準備頂く必要があります。※値下げ交渉は受けておりません
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