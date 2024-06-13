松任谷由実 ユーミン CD まとめ売り 16枚

【内容】①悲しいほどお天気（1999年リマスター版）②SURF\u0026SNOW（1999年リマスター版）③水の中のASIAへ（1999年リマスター版）④REINCARNATION⑤VOYAGER⑥NOSIDE⑦DA•DI•DA⑧alarmàlamode⑨ダイヤモンドダストが消えぬまに⑩LOVEWARS⑪天国のドア⑫TearsandReasons⑬U-miz⑭THEDANCINGSUN⑮WINGSOFWINTER,SHADESOFSUMMER⑯YumiAraiTheConcertwitholdFriends【商品の状態】暗所で保管していたため、目立った色落ち等はございません（⑨には背表紙に若干の色褪せが見られます）。ケースにはスレや傷がございますが、物によってバラツキがあるものの、中の歌詞カード等は概ね綺麗な方であると思います。【注意事項】あくまでも中古品であり、素人保存であることをご了承ください。バラ売り等はお受け致しかねます。#松任谷由実#荒井由実#CD#ユーミン#まとめ売り#松任谷由実CD#ユーミンCD