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diFiore人体組織図譜
商品番号 C36707290913
商品名

diFiore人体組織図譜
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,755 円
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商品詳細

大学の授業のために購入。解剖学の勉強にはかなり役立つと思います。勉強に使用していましたが、書き込み等はありません。自宅保管品、素人検品になります。目立った傷、汚れは無くまだまだ使って頂けると思います。中古品ということをご理解、ご納得頂いた上でご購入ください。※神経質な方はご遠慮お願い致します\u003cm(__)m\u003e素人梱包となります。送料込みのため、コンパクトに梱包いたします。質問等がありましたら、お気軽にお声がけください。即購入可○臨床検査技師「diFiore人体組織図譜」相磯貞和定価:￥7500#相磯貞和#相磯_貞和#本#自然／医療・薬学・健康
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