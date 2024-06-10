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商品詳細
大学の授業のために購入。解剖学の勉強にはかなり役立つと思います。勉強に使用していましたが、書き込み等はありません。自宅保管品、素人検品になります。目立った傷、汚れは無くまだまだ使って頂けると思います。中古品ということをご理解、ご納得頂いた上でご購入ください。※神経質な方はご遠慮お願い致します\u003cm(__)m\u003e素人梱包となります。送料込みのため、コンパクトに梱包いたします。質問等がありましたら、お気軽にお声がけください。即購入可○臨床検査技師「diFiore人体組織図譜」相磯貞和定価:￥7500#相磯貞和#相磯_貞和#本#自然／医療・薬学・健康
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diFiore人体組織図譜（原書第11版）: 教科書／南江堂
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