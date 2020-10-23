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ポケットモンスター ソード + エキスパンションパス
商品番号 M13869399980
商品名

ポケットモンスター ソード + エキスパンションパス
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ポケットモンスターソード+エキスパンションパス」定価:￥9558写真７枚目で分かる通り、ソフトのパッケージ紙の背表紙に破れがあります。その他は目立った傷は無さそうです。ソフトは動作確認済みです。パッケージをクリスタルパックに入れた後クッション封筒に入れて、メルカリ便（ネコポス）で発送します。アイテムが手に入るコード類（紙）はありません。即購入、問題ありません。#ゲーム#RPG#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch
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