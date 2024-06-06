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商品詳細
渡辺あきお 「月夜の中のふたり」形式...額縁入り主題...動物自宅にて保管しておりましたが、日焼けや汚れはございません。しかし、額の右上１ヶ所にへこみがあります。概ねキレイな状態です。#渡辺あきお#猫#版画
http://narcologia.ru/goods/seamless592029.html
http://narcologia.ru/goods/revamp906922.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly98284.html
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