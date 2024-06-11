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- 【絶版プレミアム書籍●初版第一刷●２冊】迷宮学入門 不思議な建築 蘇ったガウディ
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商品詳細
迷宮は迷路ではない！迷宮の本質から歴史、アートや神話・文学への影響など、迷宮学の全てを解説した絶版プレミアム書籍と、ガウディのゴシック建築をあますところなく解説した名著。２冊セットです。個人で新本購入後、コレクションとして保管してきた品。家には喫煙者・ペットはいないため、清潔です。本文に書き込み破れなどはありません。状態はかなりいいと思いますので、コレクターの方にも最適です。内容は以下です。●迷宮学入門和泉雅人講談社初版第一刷●不思議な建築 蘇ったガウディ下村純一講談社初版第６刷カバーなし
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate26348.html
http://narcologia.ru/goods/stair253500.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce16355.html
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絶版プレミアム書籍○初版第一刷○２冊】迷宮学入門 不思議な建築 蘇っ ...
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