奴隷飼育 美鈴・二十三歳　雨宮 慶　フランス書院文庫

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ご覧いただきありがとうございます。これまで集めてきたコレクションですが、引越しをするため思い切って妻と一緒に断捨離することにしました。自宅保管でしたが経年劣化が見られます。ページによってはシミがある場合があります。通読には問題ありません。古い商品のため画像をよくご覧になってから購入をご検討ください。#マモコレクション小説#レトロ#希少#レア#ヴィンテージ#アンティーク#当時もの#当時物#懐かしい#当時モノ#フランス書院#フランス書院文庫