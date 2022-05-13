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SEVENTEEN CD まとめ売り carat盤
商品番号 A41598653240
商品名

SEVENTEEN CD まとめ売り carat盤
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【まとめ売りのみ】【即購入可】SEVENTEEN日本JAPANで発売されたCDアルバムのまとめ売りになります。開封済みでトレカ等はつきませんが、中にはそのまま入っているものもあります。SEVENTEENJAPAN1STMINIALBUM「WEMAKEYOU」SEVENTEENJAPAN1STSINGLE「HappyEnding」SEVENTEENJAPAN2NDSINGLE「舞い落ちる花びら(Fallin'Flower)」SEVENTEENJAPAN2NDMINIALBUM「24H」SEVENTEENJAPAN3RDSINGLE「ひとりじゃない」SEVENTEENJAPANSPECIALSINGLE「あいのちから」carat盤など、写真のものがすべてとなります！！自宅保管のため、細かい傷等があると思います。神経質な方のご購入はおすすめ致しません。
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