SEVENTEEN CD まとめ売り carat盤

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【まとめ売りのみ】【即購入可】SEVENTEEN日本JAPANで発売されたCDアルバムのまとめ売りになります。開封済みでトレカ等はつきませんが、中にはそのまま入っているものもあります。SEVENTEENJAPAN1STMINIALBUM「WEMAKEYOU」SEVENTEENJAPAN1STSINGLE「HappyEnding」SEVENTEENJAPAN2NDSINGLE「舞い落ちる花びら(Fallin'Flower)」SEVENTEENJAPAN2NDMINIALBUM「24H」SEVENTEENJAPAN3RDSINGLE「ひとりじゃない」SEVENTEENJAPANSPECIALSINGLE「あいのちから」carat盤など、写真のものがすべてとなります！！自宅保管のため、細かい傷等があると思います。神経質な方のご購入はおすすめ致しません。