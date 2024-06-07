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Loossemble ヨジン ラキドロトレカ
商品番号 K84862699519
商品名

Loossemble ヨジン ラキドロトレカ
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

LoossembleヨジンEverlineポップアップストア特典のミニフォトカードになります。※オフライン(現地購入)限定品目立った傷などはございませんが、海外製品のため初期スレなど気になる方は御遠慮ください。LoossembleLOONA今月の少女ヒジンヒョンジンハスルヨジンビビキムリプジンソルチェリイブチュウゴウォンオリビアへトレカポラロイドloonaラキドロLuckydraw
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