Loossemble ヨジン ラキドロトレカ

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商品詳細
LoossembleヨジンEverlineポップアップストア特典のミニフォトカードになります。※オフライン(現地購入)限定品目立った傷などはございませんが、海外製品のため初期スレなど気になる方は御遠慮ください。LoossembleLOONA今月の少女ヒジンヒョンジンハスルヨジンビビキムリプジンソルチェリイブチュウゴウォンオリビアへトレカポラロイドloonaラキドロLuckydraw
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