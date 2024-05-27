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PlayStation2 本体セット　さくらピンク
商品番号 D11719776898
商品名

PlayStation2 本体セット　さくらピンク
ブランド名 プレイステーション2
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション2限定色のさくらピンクです。１枚目に写っている物がすべてになります。プレステ2本体×1　コントローラー黒×1ケーブル×2おまけでソフト×2（ドラゴンクエストVIII、ファイナルファンタジーⅫ）DVDプレーヤーやCDプレーヤーとしても◎動作確認済。メモリーカードは付いていません。本体に少し傷などありますがまだまだ使えます。箱はありません。自宅保管の為、ご理解いただきますようお願い致します。#プレステ2限定　希少　サクラピンク　SONYPlayStationソニー　レア
http://narcologia.ru/goods/preference681138.html
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