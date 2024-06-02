本日限定価格　美品　サンサーラナーガ1×2 箱説あり

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ゲームボーイアドバンス「サンサーラナーガ１×２」になります。動作確認済みです。箱に潰れやスリキズ等のダメージ有り。中の説明書やソフトの状態はきれいです。中古品になりますので些細にこだわる方はお控えください。よろしくお願いします。サンサーラナーガ1×2★GBA★■ジャンル■ロールプレイング■対応機種■ニンテンドーDS/ゲームボーイアドバンス/ゲームボーイアドバンスSP/ゲームボーイミクロ/ゲームボーイプレーヤー■プレイ人数■1人■メーカー■ビクターインタラクティブソフトウェア