フォトブック「美しき鉱物の世界」vol.1 vol.2セット

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商品詳細
フォトブック「美しき鉱物の世界」vol.1とvol.2のセットになります。概要・・twitterで活動しております「黒野」と申します。鉱物コレクターとなって20年の節目を迎えたため集めた鉱物を一眼レフで撮影したフォトブックを撮影しました。個人用で考えておりましたが、twitterで販売希望を頂いたため、複数部印刷を行いました。しまうまプリントさんで、更新を漏らしてしまったためデータは消失しており、絶版になります。 1冊あたりページ数・・96ページ。サイズ・・A５スクエア（148mm×148mm）印刷会社・・しまうまプリント
http://narcologia.ru/goods/composite88154.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring385396.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit920486.html
フォトブック「美しき鉱物の世界」vol.1 vol.2 2冊セット
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