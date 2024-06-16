ローリングストーンズバックステージパス

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商品詳細
値下げしました9/11。33800円→29800円→26800→23800円。1990年スティールホイールズツアーと1995年ブードゥーラウンジツアーのホスピタリティーバックステージパスです。ブードゥーラウンジツアーのパスカードは95年3月22日の福岡ドームツアーのものです。福岡でのライブはスタンド席に空席が目立ち、以降、福岡でのライブは行っていません。とても珍しいパスカードです。経年に伴うシミがあります。折れ曲がったりしないよう簡易額装しています。購入された方で額装し直して下さい。
http://narcologia.ru/goods/freshman178256.html
http://narcologia.ru/goods/moisture742969.html
http://narcologia.ru/goods/reflector641064.html
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ローリング ストーンズ バックステージパス ステッカー レア物 ...
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