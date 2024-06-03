EXO EXIST カイ トレカ ポストカード レンチキュラー

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商品詳細
EXOEXISTPhotbookEver.Xver.Over.デジパックカイレンチキュラーポストカードポスターOPP袋に入れて厚紙補強、防水対策を行った上で発送致します。※海外で制作された商品のため初期の傷等見受けられる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。即購入OKです。
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