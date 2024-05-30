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【動作OK】PS3 CECH-3000A テイルズオブエクシリア 08-130
商品番号 M10686287978
商品名

【動作OK】PS3 CECH-3000A テイルズオブエクシリア 08-130
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 4,747 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作OK☆すぐ遊べるセット☆SONYPS3PlayStation3160GBTALESOFXILLIAXEdition(CEJH-10018)　テイルズオブエクシリア◆清掃・メンテナンス箇所一覧◆[本体等]・外装アルコール清掃（匂い/ベタつき軽減）[ディスクドライブ]・レンズクリーニング(読み取り性能向上）◆商品内容◆・PS3本体（CECH-3000A）テイルズオブエクシリアver.・HORIPAD3TURBOPLUS（ブラック）・電源コード・HDMIケーブル・取扱説明書・化粧箱（内箱あり）※ゲームソフトは付属しません。付属品は写真のものが全てです。本体には傷があり、保証ラベルが剥がれています。（当店では分解等はしておりません。）本体と箱のシリアルナンバーが異なります。中古品ですが動作良好です！！すべてアルコール清掃済み動作良好です☆◆動作確認リスト◆・電源ボタン、ディスクオープンボタン動作OK・PS3ソフトの読み込みOK・PS1ソフトの読み込みOK・BDの読み込みOK・CDの読み込みOK・映像、音声出力OK本体には欠けや割れ等はありませんが、通常使用による経年劣化（擦れ・色のくすみ）などございます。☆注意事項★動作品ですが細かい事が気になる方や完璧を求める方は入札をお控え下さい。写真が全てですので不明な点はご質問ください。他にもゲーム機を販売しております。複数購入の際は割引をさせて頂きますのでコメントにてお申し付けください。#SONY#playstation3#ps3#PS3#CECH2000B#Sony#プレステ3#FF13#ファイナルファンタジー
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