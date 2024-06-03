新品　廃刊　希少本　八画文化会館　創刊号　週末観光　駅前文化遺産　2冊セット

八画文化会館vol.1 特集：終末観光定価1571円 総力特集「終末観光―革命的なニッポンの旅へ―」廃墟、珍スポット、超絶レトロスポットなどなど、まだ日本の各地には、あなたの知らない摩訶不思議な世界が残されているのです…。不定期刊行マガジン、創刊号!!■妊娠ヘビのお腹を裂いて、生きた子ヘビを踊り食いさせるレストラン■鹿児島にも秘宝館が存在していた!?幻の秘宝館に突撃取材!!■日本最古の民事訴訟物件が、廃墟化?その実態とは…!?■かつて遊園地は屋上にあった…消えゆく屋上遊園地をチェック!!■まだこんなストリップ劇場、ラブホテルが存在します…■大阪のサラリーマンビルに存在する、謎の超モダン喫茶店■福島県田村市に発生した、「カッパ村」の謎に迫る!■日本全国にあったという「軍国酒場」その扉の向こうに現れたのは…■普通の温泉とはまったく違う方向に進化したオルタナティヴ温泉に注目!■独特の建築の名残が感じられる、遊郭跡に泊まろう■旧式タイプのかっこいいボウリング場を探せ!■人生が変わってしまう!?終末観光的お土産のススメ八画文化会館vol.5特集：駅前文化遺産定価1571円 2年半ぶりの発売！不定期刊行マガジン第5弾は「駅前」特集!!日常生活に必要とはとても思えない情報が、スミからスミまで満載の全120物件収録!!YB1書店さんの倉庫で保管されていた新品です。画像が現物ですので画像をご確認の上、ご検討ください。※お値下げ、バラ売り不可神経質な方はご遠慮ください。 【重要】同梱割引などの情報も記載していますので、プロフィールをご一読いただき、ご同意の上、ご検討ください。



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廃墟やレトロとも違う？「終末観光」を記録した『八画文化会館』が ...



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雑誌 - 八画文化会館 vol.3 特集：終末観光の切り札 廃墟の秘密 - 八画出版部 | 金星灯百貨店オンラインストア＆アトリエショップ powered by BASE



本の一覧 | 八画文化会館 : 廃墟や珍スポットなど、日本各地の奇妙な ...