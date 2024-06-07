激レア プロスターズ シリーズ3 イングランドレジェンド12体

激レア プロスターズ シリーズ3イングランドレジェンド12体No.120ブライアン・ロブロンNo.121アラン・シアラーNo.122ボビー・チャールトンNo.123ボビー・ムーアNo.124ゴードン・バンクスNo.125スタンリー・マシューズNo.126ナット・ロフホーズNo.127トム・ファニーNo.128ガリー・リネカーNo.129ケビン・キーガンNo.130ポール・ガスコインNo.131ゾフ・ハースト選手カードは全てありますペイントは比較的綺麗と思います暗所にて保管してありました古い物ですのでご理解の上ご購入の検討をお願いします過度に気にされる方はご購入をお控え下さい#イングランド#サッカーフィギュア#コリンシアン



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