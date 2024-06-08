USJ テレサ パーカー 2着

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テレサのパーカーLサイズ・Mサイズ1着ずつです。1度着用してから畳んで保管しておりました。今はパークでは販売されていないパーカーです。裏起毛なので温かいです。値下げ交渉可/即購入可USJニンテンドーワールドスーパーマリオ