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USJ テレサ パーカー 2着
商品番号 B32498627533
商品名

USJ テレサ パーカー 2着
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テレサのパーカーLサイズ・Mサイズ1着ずつです。1度着用してから畳んで保管しておりました。今はパークでは販売されていないパーカーです。裏起毛なので温かいです。値下げ交渉可/即購入可USJニンテンドーワールドスーパーマリオ
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