エレクトリックアコースティックギター　Tornado AZ by morris

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商品詳細
点検調整、弦を全て交換しております。ケース、電池は付属しません。#モーリス#トルネード
http://narcologia.ru/goods/manufacture44641.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney265549.html
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