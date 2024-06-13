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商品詳細
【7/24まで限定値下げ】10年以上前にKERAという雑誌の懸賞で入手しました。SCANDALのソロでのチェキ自体が珍しい上にサインまで入っているので、かなりレアなアイテムかと思います。暗所に保存していたので、日焼けもなく当時の色がほとんど残っているかと思います。追跡可能\u0026保証有りのメルカリ便にて、補強と水濡れ対策をしっかりとしてお送りします。お値段の交渉承りますので、是非コメントくださいませ。SCANDALHARUNATOMOMIMAMIRINAMIRORR
http://narcologia.ru/goods/rouge906210.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric779845.html
http://narcologia.ru/goods/seamless392229.html
scandal チェキ ポラ | labiela.com
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SCANDAL 直筆 サイン チェキ 写真 HARUNA TOMOMI RINA MAMI(サイン ...
SCANDAL HARUNA サイン入りチェキ | labiela.com
New Single「Line of sight」RELEASE SPECIAL SITE | SCANDAL MANIA
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☆雑誌当選品☆SCANDAL 夜明けの流星群 RINA 直筆サイン入りチェキ ...
SCANDAL☆ハルカ (@sca___haru) / X
SCANDAL サイン 生写真 チェキ 名刺 レア smcint.com
scandal チェキ ポラ | labiela.com
SCANDAL OFFICIAL FANCLUB SCANDAL MANIA
SCANDAL☆ハルカ (@sca___haru) / X
SCANDAL｜学生時代から15年間この4人で走り続けてきた「愛のカタチ」と ...
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