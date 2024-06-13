SCANDAL HARUNA サイン入りチェキ

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SCANDAL｜学生時代から15年間この4人で走り続けてきた「愛のカタチ」と ... SCANDAL｜学生時代から15年間この4人で走り続けてきた「愛のカタチ」と ...

【7/24まで限定値下げ】10年以上前にKERAという雑誌の懸賞で入手しました。SCANDALのソロでのチェキ自体が珍しい上にサインまで入っているので、かなりレアなアイテムかと思います。暗所に保存していたので、日焼けもなく当時の色がほとんど残っているかと思います。追跡可能\u0026保証有りのメルカリ便にて、補強と水濡れ対策をしっかりとしてお送りします。お値段の交渉承りますので、是非コメントくださいませ。SCANDALHARUNATOMOMIMAMIRINAMIRORR