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mafex ダークナイト バットマン ver.3.0
商品番号 T48209804416
商品名

mafex ダークナイト バットマン ver.3.0
ブランド名 メディコムトイ
特別価格 税込 7,105 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スケール···1/12フィギュア種類···アクションフィギュア一度箱から出して飾ってました。付属品は欠品なし全て揃ってます。もちろんポージングは問題なくできます。状態の詳細は画像で判断お願いします。箱キズありこちらも画像でご確認下さい。「目立ったキズはなし」ですがあくまで素人目線なのでご了承下さい。即購入ok#マフェックス#メディコム#メディコムトイ#バットマン#フィギュア#アクションフィギュア#batman#ダークナイト#ダークナイトトリロジー#thedarknight#DCコミックス#アメコミ#映画#ジョーカー#フィギュアーツ#クリスチャン・ベール#クリストファー・ノーラン
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