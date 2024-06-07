mafex ダークナイト バットマン ver.3.0

スケール···1/12フィギュア種類···アクションフィギュア一度箱から出して飾ってました。付属品は欠品なし全て揃ってます。もちろんポージングは問題なくできます。状態の詳細は画像で判断お願いします。箱キズありこちらも画像でご確認下さい。「目立ったキズはなし」ですがあくまで素人目線なのでご了承下さい。即購入ok#マフェックス#メディコム#メディコムトイ#バットマン#フィギュア#アクションフィギュア#batman#ダークナイト#ダークナイトトリロジー#thedarknight#DCコミックス#アメコミ#映画#ジョーカー#フィギュアーツ#クリスチャン・ベール#クリストファー・ノーラン



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