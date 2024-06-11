［新品未使用］ポルノグラフィティ　love up！限定リュック

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ポルノグラフィティloveup!15thAnniversary会員限定リュックになります。購入後は未使用で暗所にて保管しておりました。予備に2つ購入しましたが、かなり丈夫で多少乱暴に扱っても8年間どこも壊れていません。■ポケットも沢山ありとても使い勝手が良いです。■ブラックに鮮やかなオレンジが映えますがシンプルなので普段使いにもピッタリだと思います。■上の部分にもかなり入ります。■調節可能。■中を大きく開く場合は巾着になっていますが、横のファスナーを開けると物がすぐに取り出せます。■サイドの小さい方のポケットにはライブの時にリュック等を入れる大きなゴミ袋を入れて使ってます。便利です。♡今回のツアーにいかがですか？【素材】ナイロン、ポリエステル、プラスチック【サイズ】高さ約46cm×幅約30cm×奥行約16cm★発送は防水加工して折らずにメルカリ便で発送します。#ポルノグラフィティ15thloveup！限定リュック#岡野昭仁#新藤晴一◎15,555円→13,333円（最終値下げ）