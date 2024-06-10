画材②アルコールインクアートに♪ バリオスインク45本　 コピックインク♪

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【バリオスインク新品39本+未使用に近い6本】合計46本色被り無し、ケースは付属致しません。在庫は２枚目(※画像10月20日22時20分更新)～アルコールインクアート用にお考えの方～コピックインクの倍の容量で断然お得です♪コピックユーザー様に人気の極淡色やベーシックカラーが豊富です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※揮発してきている物もございます。☆他のカラーも販売中です(^-^)ここから検索➡️ #takoインク ➡️#コピック用品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・✨バラ売りも承ります✨２本～(画材①を含む)☆750円/1本 (未使用に近い物も同価格)+送料240円～☆バリオスインクE0000・画材①・②より5本ご購入毎に750円・1,000円で無条件で１本購入可能となります。☆画材②より10本以上ご購入頂きますと送料無料となります。【リピート割引】 リピーター様✨ 750円商品-50円(E00以外の00、000、0000番は除く)※送料無料適用は画材①②⑤より10本以上ご購入頂きました時となります。単価をお安くさせて頂きましたのでご理解下さい。(12ml以下は10本中3本までカウント対象)⚠️送料無料適用しやすい様に画材①で販売しているお品が含まれております。ご購入の際はお安くなる方の価格で計算させて頂きます(^-^)☆コピックインク・コピックスケッチ・シグノ等出品中です。同梱承ります。ここから検索→ #tako画材 → #コピック用品※気紛れに画材①へ行ったり来たりのお品もございます。※ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便※お値下げ交渉❌30本以上ご購入頂ける場合⭕※当方ショップではございません。素人検品、自宅保管品につき完璧なお品をお求めの方はご遠慮下さいm(__)m※突然出品を停止する事がございます。コピックコピックスケッチコピックチャオバリオスインクアルコールインクアートcopic#takoインクアルコールインク#画材②