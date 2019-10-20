doa ファンクラブ会報 vol.11〜62

お取引に関する大切な事を記載しておりますのでコメント、購入の前に必ず自己紹介を読んでくださいm(__)m★商品説明会報vol.11〜62まで全て1度読んでおります片付けの最中に何冊か角が折れましたがそれ以外では本棚に入れっぱなしだったので状態は悪くないと思いますおまけでFREEDOM×FREEDOMのDVD\u0026PHOTOBOOKをお付けします状態は未確認ですが当時1度再生しておりますusedになりますので気になる方はご遠慮ください到着時間の指定がある場合はお知らせください



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