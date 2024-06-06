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《関　山　筆》　　絹本水墨山水画　　掛軸一幅　　落款印譜在　　525
商品番号 R40960210500
商品名

《関　山　筆》　　絹本水墨山水画　　掛軸一幅　　落款印譜在　　525
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 5,781 円
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商品詳細

絵画の種類···水墨画　　　　　関山筆　　　　　水墨山水画　　形式···掛け軸・掛軸　　　　　絹本水墨掛軸一幅　　　紙収納箱主題···風景・海景　　　　　　水墨山水画主な画材···その他　　　　　　水墨　　　　　　　　　状態　　　表具　　作品共　経年経過　ヤケ、シミ有り　　　　　　　　　サイズ　　表具　　183cmX52cm絹本　　105cmX40cm収納箱　　60cm5.0cm6.8cm80サイズゆうパックで発送します
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