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- 《関 山 筆》 絹本水墨山水画 掛軸一幅 落款印譜在 525
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商品詳細
絵画の種類···水墨画 関山筆 水墨山水画 形式···掛け軸・掛軸 絹本水墨掛軸一幅 紙収納箱主題···風景・海景 水墨山水画主な画材···その他 水墨 状態 表具 作品共 経年経過 ヤケ、シミ有り サイズ 表具 183cmX52cm絹本 105cmX40cm収納箱 60cm5.0cm6.8cm80サイズゆうパックで発送します
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関 山 筆》 絹本水墨山水画 掛軸一幅 落款印譜在 525 ...
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