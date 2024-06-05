【美品】YAMAHA ヤマハ　ピッコロトランペット　YTR 9835

ご覧下さりありがとうございます。【美品】YAMAHAヤマハ ピッコロトランペット YTR9835を出品いたします。サブの楽器として数年前に購入致しましたが、購入してからたまに吹く程度しか使用しておらず、どなたか必要な方にお譲りしたいと思い出品いたしました。当方の主観ではございますが、レスポンス、音程ともに扱いやすく明るい音色の出る楽器です。写真8枚目のようにじっくり見ないと分からない程度の薄い凹みのようなすり傷がございます（修正痕ではございません。）写真には写っていないのですが、別でシングルケース（9830についてくるコンパクトな物を9835が入るように改造してもらったもの）とB♭\u0026A替えのパイプ（トランペットシャンク・コルネットシャンク）が2本（合計で4本）をお付けいたします。何卒、ご検討宜しくお願い致します。種類···トランペット



【新品】レンタル楽器 YAMAHA ヤマハ ピッコロトランペット YTR-9835



ヤマハ ピッコロトランペット YTR-9835-バルドン・フィルステージ ウェブショップ



ヤマハ カスタムピッコロトランペット YTR-9835 - 京浜楽器



ヤマハ ピッコロトランペット YTR-9835



トランペット｜YAMAHA（ヤマハ）ピッコロトランペット YTR-9835 ...



ヤマハ | YTR-9835 - ピッコロトランペット - ダウンロード



YAMAHA YTR-9835【お取り寄せ】【新品】【ピッコロトランペット ...



YAMAHA YTR-9835【お取り寄せ】【新品】【ピッコロトランペット ...



ヤマハ | YTR-9835 - ピッコロトランペット - ダウンロード



キングラム[fui] 美品 YAMAHA Custom YTR-9835 ピッコロトランペット ...



ヤマハ | YTR-9835 - ピッコロトランペット - 音声・動画



YAMAHA YTR-9835【お取り寄せ】【新品】【ピッコロトランペット ...



YTR-9835 | クロサワ楽器店 日本最大級の楽器通販サイト



ヤマハ | YTR-9825 - ピッコロトランペット - 概要



YAMAHA YTR-9835【お取り寄せ】【新品】【ピッコロトランペット ...