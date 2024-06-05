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【美品】YAMAHA ヤマハ　ピッコロトランペット　YTR 9835
商品番号 N15269091800
商品名

【美品】YAMAHA ヤマハ　ピッコロトランペット　YTR 9835
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 92,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さりありがとうございます。【美品】YAMAHAヤマハ　ピッコロトランペット　YTR9835を出品いたします。サブの楽器として数年前に購入致しましたが、購入してからたまに吹く程度しか使用しておらず、どなたか必要な方にお譲りしたいと思い出品いたしました。当方の主観ではございますが、レスポンス、音程ともに扱いやすく明るい音色の出る楽器です。写真8枚目のようにじっくり見ないと分からない程度の薄い凹みのようなすり傷がございます（修正痕ではございません。）写真には写っていないのですが、別でシングルケース（9830についてくるコンパクトな物を9835が入るように改造してもらったもの）とB♭\u0026A替えのパイプ（トランペットシャンク・コルネットシャンク）が2本（合計で4本）をお付けいたします。何卒、ご検討宜しくお願い致します。種類···トランペット
http://narcologia.ru/goods/Sydney178149.html
http://narcologia.ru/goods/diamond891058.html
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