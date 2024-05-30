掛け軸 表千家 十三代目家元 即中斎筆「日々是好日」禅語 茶掛 工芸印刷

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商品詳細
サイズ138×38センチ紙本桐箱工芸印刷軸先陶器少し折れがございますが、目立った汚れなく状態良いです。インテリア和室床の間茶掛けおもてなし年中掛け書道・習字用品...墨、筆、書道セット書の形式...掛け軸・掛軸
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