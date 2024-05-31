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MESA BOOGIE TRIAXIS 2 正規輸入品 ラックプリアンプ
商品番号 H51062215720
商品名

MESA BOOGIE TRIAXIS 2 正規輸入品 ラックプリアンプ
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 33,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MESABOOGIETRIAXIS2神田商会時代の正規輸入品。シリアルT8000番台のTRIAXIS2です。電源は100v仕様。取扱説明書（日本語）あり。スレ傷等ありますが、各ボタンの反応も問題なく、パラメーターの表示欠けなどはありません。ただ、LD1REDチャンネルのみ音が出ない状態です。他のチャンネルは問題なく音は出ており、よくあるクリーンチャンネルが歪んでしまうようなこともありません。いずれメンテナンスに出して使おうと考えておりましたが、他のプリアンプを入手したため、この度こちらの機材は手離すことにしました。上記の状態につき、メンテが必要かと思いますので、相場より低い価格で出品いたします。中古品であることをご理解の上、神経質な方はご遠慮ください。徐々に値段が高騰してきているレアな機材とまりますので、是非この機会にご検討お願いいたします。
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