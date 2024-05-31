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【未組立レア‼︎】ホライゾン 1990 X-MEN ウルヴァリン モデルキット
商品番号 K21921281922
商品名

【未組立レア‼︎】ホライゾン 1990 X-MEN ウルヴァリン モデルキット
ブランド名 ホライズン
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。1990年にホライゾンから発売されました。２５年前のお品です。未組立品の為、パーツに欠品はございませんが、外箱に色褪せ、凹み、変形、傷みが見られます。画像にてご確認ください。お写真が、全てになりますが、中古品にご理解頂ける方に、お求め頂きたいと思います。何卒宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis481744.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement875999.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical821901.html
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