黒雲製　ピックアップ（品）

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商品詳細
13年前購入したスーパーカスタム65に取り付けられていたピックアップ（フロント、リア）です、器材整理のため出品しました。購入後6年ほどサブとして使用しましたので使用感はあります、ゆうパケットプラスにて発送いたします。
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