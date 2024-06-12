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黒雲製　ピックアップ（品）
商品番号 F31502308628
商品名

黒雲製　ピックアップ（品）
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

13年前購入したスーパーカスタム65に取り付けられていたピックアップ（フロント、リア）です、器材整理のため出品しました。購入後6年ほどサブとして使用しましたので使用感はあります、ゆうパケットプラスにて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/slide836287.html
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