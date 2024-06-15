【美品】YAMAHA YCL851 CX クラリネット

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商品詳細
カスタムCXは、CSの基本設計を踏襲しながら、トーンホールを分割埋め込み式にすることにより、CS系のくっきりと輪郭のある音質を備えつつ、スムーズな息の流れを実現したモデルです。定価324,500円(税込)管体の割れ、ヒビはありません。メッキの剥げもなく良好な状態です。タバコ吸わず、ペットも飼っていない環境で保管していました。クリーニング、バランス調整済み部分タンポ交換即演奏可です。#クラリネット#クランポン#ヤマハ#RC#R13種類···クラリネット
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