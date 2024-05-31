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FIGHTING ARMOR WAR MACHINE 千値練【新品未開封】
商品番号 X92511970621
商品名

FIGHTING ARMOR WAR MACHINE 千値練【新品未開封】
ブランド名 センチネル
特別価格 税込 3,126 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます!FIGHTINGARMORWARMACHINE千値練未開封の新品になります。即購入OKです。商品内容*THOR本体*手首A（左右）、手首B（左右）、手首C（右）*ミサイルランチャー*台座素材：ATBC-PVC、ABS、POM、PP、DIECAST商品サイズ全長約165mmプチプチ＋ダンボールで梱包して発送致します。配送過程において輸送箱へダメージがあった場合、当方では責任を負えませんので配送会社へ問い合わせ願います。※未開封となりますので初期不良がある場合がございます。※すり替え防止の為、購入後の返品はご遠慮ください。以上を予めご了承された上で御購入願います。宜しくお願い致します。
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