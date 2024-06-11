Funko POP! ストレンジャーシングス デモゴルゴン フィギュア

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商品詳細
【即購入可能】※必ず概要を読んだ後にご購入下さい※こちらは開封済みの商品になります。一度開けた後は箱のまま飾っていました。※購入後の返品等は一切受け付けませんご理解ある方のみご購入お願いします（コピーの判断がこちらではわからないです）※こちらは海外のネットで購入しました海外製のfunkopopですので、色むらなどございます。海外製品のFUNKOにご理解のある方のみご購入下さいフィギュア自体も少し汚れありです。ただ少し気になる程度です。あくまで中古保管品となりますので改めてご理解ある方のみご購入下さい商品自体は飾るだけでも意外とオシャレでいい品物です。是非ご検討ください！FunkoPOP!ファンココレクションデモゴルゴンホラーストレンジャーシングスNetflixネットフリックス
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