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フォトアート 高砂淳二 Junji Takasago アイボリー額縁
商品番号 F19305230369
商品名

フォトアート 高砂淳二 Junji Takasago アイボリー額縁
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ページをご覧頂きありがとうございます。宮城県出身写真家高砂淳二さんの作品です。素敵な額縁付きです。53×41.5cm★ご理解頂きたいこと①1度人の手に渡っていますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。②状態は写真をご確認下さい。③即購入大丈夫です。
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