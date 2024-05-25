フォトアート 高砂淳二 Junji Takasago アイボリー額縁

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ページをご覧頂きありがとうございます。宮城県出身写真家高砂淳二さんの作品です。素敵な額縁付きです。53×41.5cm★ご理解頂きたいこと①1度人の手に渡っていますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。②状態は写真をご確認下さい。③即購入大丈夫です。