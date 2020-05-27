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深沢紅子　絵画
商品番号 N83332944743
商品名

深沢紅子　絵画
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 14,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

知り合いから譲り受けた　物で飾らないので　出品します価格は直近でヤフオクで落札された価格の近似の数字です絵の部分のサイズ横39センチ縦47センチシリアルナンバー入り
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