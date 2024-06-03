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山善　2口IH調理器　YEK-1456G-2　2018年製
商品番号 N23533535385
商品名

山善　2口IH調理器　YEK-1456G-2　2018年製
ブランド名 ヤマゼン
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当商品をご覧いただき、ありがとうございます。山善の2口IH調理器です。型番：YEK-1456G-2年式：2018年製＊通電確認済み＊・使える鍋、使えない鍋を自動探知し使えない鍋の時は過熱を止め、電子音でお知らせをし約２分後に自動オフ。・加熱調理機は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。※直径12cm以下の鍋は使用不可。・サッとひと拭き、お手入れ簡単。・ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得です。中古品になります。軽く清掃はいたしましたが、落としきれない汚れ、又使用感がございます。中古品にご理解あります方ご検討宜しくお願い致します。9000050841400508
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