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▪️新品未使用【ダッフィー\u0026シェリーメイ\u0026ジェラトーニ　コスチューム】ハロウィン
商品番号 H65343201154
商品名

▪️新品未使用【ダッフィー\u0026シェリーメイ\u0026ジェラトーニ　コスチューム】ハロウィン
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 6,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◼️新品未使用◼️【ダッフィー\u0026シェリーメイ\u0026ジェラトーニ　コスチューム】ディズニーハロウィン2015パークで購入し、暗所にて保管未開封だと思いますが、記憶に自信がないので未使用表記です。長期自宅保管の為、神経質な方の購入はお控え下さい。▪️台紙折らずに発送致します。　発送にリサイクル資材を利用する　場合がございます。▪️他の出品とまとめて購入の際は　コメント欄で購入前にご連絡下さい。　わずかですがお値引き致します。　▪️即購入可▪️ぬいぐるみはつきませんグッズ種類···コスチューム
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