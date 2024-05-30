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- 竹編花入 在銘 竹花入 おとし付 茶道具【k2635】
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商品詳細
【サイズ】持ち手までの高さ 39cm口までの高さ 20.4cm口巾(外) 8.5cm底巾 8cm目立つ傷みなく良い状態です。----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
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