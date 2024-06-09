ポケモンカード 旧裏 エーフィ ブラッキー

ポケモンカード旧裏「エーフィ」「ブラッキー」トラブル防止のためプレイ用としてお考えください。また写真で状態をご判断お願いします。素人保管になりますので、神経質な方はご遠慮ください。また、すり替え等防止のため、返品は対応いたしかねます。また、他の商品と同時購入していただけますと、送料分お値下げいたしますので、おっしゃってくださいませ(^-^)ポケモンポケットモンスターカードポケカポケモンカードeポケモンカード旧裏キラレアトレーナーズプロモ非売品付属ブイズイーブイ



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