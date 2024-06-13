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ワンピースカード　レベッカデッキ　おまけ付き
商品番号 D25684895363
商品名

ワンピースカード　レベッカデッキ　おまけ付き
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワンピースカード　レベッカデッキになります。2枚目はレベッカデッキで入れ替え可能なおまけになります！注意事項・即購入OK・値段交渉は常識範囲内でご相談下さい。スリーブに入れて送付いたします！すり替え防止のため、返品不可でお願いします。※カードの状態は全てプレイ用としてお考え下さい※完美品を求める方のご購入はお控えください目立つ傷や汚れはございませんが、トラブル防止のため、全てカードはプレイ用でお願いいたします。ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)
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