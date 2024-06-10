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希少 田中外志 獅子 狛犬 額 絵画 作品
商品番号 A60261421050
商品名

希少 田中外志 獅子 狛犬 額 絵画 作品
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家の長期保管品です。田中外志氏の作品です。額には傷があります。作品の獅子は勇ましく見事に表現されています。撮影のさい、反射して写ってしまうので、横から撮影しました。質問などがある場合、コメントでおしらせください。長期保管品のご理解を頂ける方のご購入をよろしくお願い致します。横約42cm縦約37cm種類...彫像・胸像素材...その他素材..その他テイスト...和風#希少#狛犬#獅子#漆器種類...その他主な素材...金
http://narcologia.ru/goods/stealth328776.html
http://narcologia.ru/goods/conception625657.html
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