UVERworld Tシャツ バラ売り、複数買い可

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グッズ種類···Tシャツミュージシャン種別···グループ購入前にプロフィールをご一読ください。UVERworldライブツアーで購入したTシャツたちです。購入時はコメントで番号をお伝えください。全て1枚2400円で検討しております。①IDEALREALITYTOURTシャツMサイズ、2018年に購入、ライブで2、3回着用、洗濯で色が少し褪せています【売り切れ】②メンヘラTシャツMサイズ、2019年購入、フェスで1、2回着用、前方で揉みくちゃになってたのでその時の衣類の擦れと洗濯で少しの毛玉と色褪せがあります③UNSERTシャツLサイズ、2019年購入、ライブで2、3回着用、洗濯で色が少し褪せています【売り切れ】④誠果produceTシャツ(メンバー版)Lサイズ、2019年購入、ライブで2、3回着用、洗濯で色が少し褪せています【売り切れ】⑤誠果produceTシャツ(個人版)Lサイズ、2019年購入、ライブで2、3回着用、洗濯で色が少し褪せています⑥夏フェスTシャツMサイズ、2019年購入、ライブやフェスで1、2回着用、前方で揉みくちゃになってたのでその時の衣類の擦れと洗濯で少しの毛玉と色褪せがあります。全て素人保管のため神経質な方は購入をお控えください。#UVERworld#UVERworldグッズ