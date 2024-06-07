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鈴木爽司 作 色絵金彩花鳥図茶碗　 共箱 共布
商品番号 I80432312940
商品名

鈴木爽司 作 色絵金彩花鳥図茶碗　 共箱 共布
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 9,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鈴木爽司作色絵金彩花鳥図茶碗です。共箱共布サイズ高さ：９ｃｍ　　横：１１.６ｃｍ　　#鈴木爽司　#京焼　#茶碗　#茶道　#茶道具種類...茶道具鈴木爽司1939年　京都府生　　　　　　富本憲吉の薫陶を受ける1967年　京都市立美術大学専攻科卒業1968年　日展初出品入選（～81年まで連続入選）1973年　京都国立近代美術館「現代工芸の俯瞰」展出品1974年　京都府工芸美術展第1回新人賞受賞1977年　兵庫女子短期大学教授に就任2004年　作品集刊行種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/waveform359317.html
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