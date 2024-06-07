鈴木爽司 作 色絵金彩花鳥図茶碗　 共箱 共布

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商品詳細
鈴木爽司作色絵金彩花鳥図茶碗です。共箱共布サイズ高さ：９ｃｍ 横：１１.６ｃｍ #鈴木爽司 #京焼 #茶碗 #茶道 #茶道具種類...茶道具鈴木爽司1939年 京都府生 富本憲吉の薫陶を受ける1967年 京都市立美術大学専攻科卒業1968年 日展初出品入選（～81年まで連続入選）1973年 京都国立近代美術館「現代工芸の俯瞰」展出品1974年 京都府工芸美術展第1回新人賞受賞1977年 兵庫女子短期大学教授に就任2004年 作品集刊行種類...茶道具
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