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ポケモンカードダス アニメコレクション ジムリーダー大集合
商品番号 N39314376077
商品名

ポケモンカードダス アニメコレクション ジムリーダー大集合
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードダス111ジムリーダー大集合(リザードン対ブーバー)カードの状態は画像にて判断お願いいたします。1枚目は剥がした状態です。(その為ウラ面と絵柄が違います)古いカードの割には全体的にキレイな状態だと思います。欠けや折れは見られませんがスレ傷あります。素人判断なので気になる方のご購入はご遠慮下さい。トラブル防止の為、返品交換はお断りします。即購入OKです(*´◒`*)質問あればコメント下さい！#ポケカ#ポケモンカード#ポケモン#レアカード#ポケットモンスター#隠しホロ
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